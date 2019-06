‘Jaap Min – Wat himsels skilderet tusken polder en dún’

Eksposysje te sjen oant en mei 22 septimber 2019 yn Museum Belvédère

‘Jaap Min – Wat zich schildert tussen polder en duin’ is de earste museale oersjochsútstalling fan de eigensinnige ekspresjonist Jaap Min (1914-1987). Syn wurk komt fuort út it Bergenske ekspresjonisme, mar ûntwikkele him yn in sterk persoanlike rjochting. De keunstner lei in opfallende mankelikens yn it Noard-Hollânske lânskip, dat er skildere yn swiere toanen en grouwe toetsen.

Jaap Min fûn yn de fjouwerkante kilometer om syn hûs hinne alle ûnderwerpen dy’t er nedich hie om him yn ferve út te drukken. Al skilderjend analysearre er se, ferkende er se en werskoep er se yn ferve om der úteinlik emosjoneel mei gear te fallen. Sa ûntwikkele er fier fan de brânhurden fan modernismen in ûnderskiedend, persoanlik idioom mei in bysûndere sizzingskrêft.

De útstalling rjochtet him folslein op it frije wurk en is ta stân kaam nei in yngreven seleksje. Sjoch foar mear ynformaasje op: www.jaapmin.nl.

Nije katalogus

By de eksposysje is in ryk yllustrearre katalogus ferskynd oer it libben en wurk fan de keunstner. Mei teksten fan Doeke Sijens, Kester Freriks en Han Steenbruggen. Yn de útjefte is net allinnich omtinken foar de lânskippen, portretten en stillibbens fan Min, syn religieus kleure wurk komt ek oan bod.

Ferkeapeksposysje Jaap Min

Ta gelegenheid fan de oersjochsútstalling fan Jaap Min yn Museum Belvédère organisearret Galery Hoogenbosch op ’e Gordyk oant en mei 14 july de eksposysje Werk op papier mei akwarellen, gûaches en tekeningen.

Sjoch op www.museumbelvedere.nl foar mear ynformaasje.