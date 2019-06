Minsken dy’t skille wurde, sizze faak wat as hja de hoarn opnimme (of it knopke yndrukke). Wat hja sizze, is net rûnom gelyk. Yn in artikel op it webstee Neerlandistiek besprekt taalkundige Henk Wolf in Fryske konstruksje. Brûke jo dy ek of sizze jo wat oars?

Klik hjir om it stik te lêzen.