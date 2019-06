Goed 2,7 miljoen euro foar natuer en rekreaasje yn Alde Feanen

Der is goed 2,7 miljoen euro beskikber foar de werynrjochting fan de Alde Feanen. De provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smellingerlân, Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea drage dêroan by. Deputearre Steaten stelde op 4 juny 2019 de tredde útfieringsmodule fêst. Der wurdt 450 hektare besteande natuer opknapt en der komt 135 hektare nije natuer. It giet om de haailânpolders oan de westside en de mear iepen gerslannen en feangebieten oan de eastside fan de Alde Feanen. De sânwinplasse Panhuyspoel kriget njonken de sânwinning in rekreative funksje troch de oanlis fan in strantsje, fisksteger en kuierpaden.

Deputearre Steaten krige fyftjin sjenswizen nei it plan ynsjoen wurde koe. Dêrút folgen in pear wizigingen yn it ynrjochtingsplan.

De Alde Feanen is ûnderdiel fan it Natura 2000-netwurk en Natuernetwurk Nederlân (eartiids bekend as de EHS). Dêr libje in protte bysûndere en kwetsbere plante- en bistesoarten, lykas de otter en noardske wrotmûs. Troch nije natuer yn te rjochtsjen en te fersterkjen yn de Wyldlannen, Laban, Polder Grondsma en Twa-Sân-Mêden oan de westside, en de Westersanning, Barfjild, Brêgeham, de Wolwarren en in stikmannich boezemlantsjes oan de eastkant fan de Alde Feanen, ûntstiet dêr in noflik libbensgebiet foar.

Noardeastlik fan Earnewâld wurde besteande farrûtes ferbettere. It opstapplak foar kano’s by gemaal Offerhaus kriget ek in opknapbeurt. Fierder komt der in nij útsjochplak fan It Fryske Gea by de Jan Durkspolder en komme der nije kuierpaden.

De útfiering stiet pland fan 2019 oant en mei 2022. Mear ynformaasje oer de werynrjochting fan de Alde Feanen op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.