Fryske demonstraasje yn De Haach

Tsientallen Fryske ‘bewegers’ binne fan ’e moarn om 9.00 oere op it plein fan it Twadde Keamergebou yn De Haach begûn mei in aksje foar mear sichtberens fan it Frysk. Se diene dat yn plysjejaskes mei it opskrift ‘plysje’ yn stee fan ‘politie’.

Om healwei alven is de petysje foar de Twadde Keamer oanbean troch de boargeraksjegroep Sis Tsiis. Piter Dykstra oerlange de petysje oan ien fan de Keamerleden en joech der in lytse taljochting by.

Klik hjir foar de tekst fa de petysje: https://www.sistsiis.frl/img/brosjueretekst2.pdf

Strekking fan it ferhaal fan Piter: it giet om ûnderwiis (bûten songen de demonstranten al “It is net te let foar Fryske les”), mar ek om sichtberens fan de taal op strjitte.

De optocht waard begelaat troch plysjes út De Haach. Dy hiene ‘politie’ op de jas stean. Dan moat der yn Fryslân dochs wol ‘plysje’ op stean kinne?