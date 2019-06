Fjirde edysje Keunst yn Tsjerken giet oan

‘Keunst yn Tsjerken’ is in ûntdekkingstocht by historyske tsjerken lâns. Dit jier wurdt dy fan 6 july oant en mei 14 septimber foar de fjirde kear organisearre. Der binne trije ferskillende kuier- en fytsrûten makke troch it noarden en súdwesten fan Fryslân. Yn de tsjerken is eigentiids wurk te ûntdekken fan in mei soarch útkeazen tal Fryske keunstners.

Yn elke tsjerke dy’t oandien wurdt is wurk te finen fan in Fryske keunstneer. Fan ympressionistyske skilderijen oant klaaiskulptueren en fan tekstyl- oant houtsnijkeunst.

Elien Cusveller, adviseur byldzjende keunst by Keunstwurk: “Kunst in Kerken biedt een geweldige kans om kennis te maken met de grote verscheidenheid aan beeldend kunstenaars die onze provincie rijk is. Door de historische kerken als podium te gebruiken ontstaat er bovendien een interessante wisselwerking tussen het werk van de kunstenaar en de omgeving en staan de prachtige kerken zelf ook extra in de spotlights.”

Yn it noarden is in eastlike rûte fan 25 kilometer (mei wurk fan ûnder oaren Han Reeder, Gerda Hulsinga, Ellen Mandemaker, Paula Deutekom, Anne Feddema en Joke Ket) en in westelike rûte fan 14 kilometer (mei wurk fan Tjabel Klok, Klaas Werumeus Buning, Annemarie Veenstra en Pieter Ploeger).

Yn de gemeente De Fryske Marren rint in rûte fan 12 kilometer (mei wurk fan Yt Osinga, Hans Hofman, Margreet Boonstra, Maartje Roos en Saskia Wagenvoort.)

Klik op www.keunstwurk.nl kunst in kerken foar mear ynformaasje en de rûtekaarten

en hjir folder-Kunst-in-Kerken-2019-def foar de folder.

De keunstrûten binne gearstald op inisjatyf fan Keunstwurk yn ’e mande mei kulturele inisjatyfnimmers fan de dielnimmende tsjerken, Stichting Keunst yn Tsjerken, Keunstrûnte Gaasterlân, pleatslike tsjerkemienskippen en frijwilligers.