Ekopaad op De Wierde foar better bioferskaat

Op it Ekopark De Wierde op It Hearrenfean is juster it Ekopaad iepene. Op Ekopark ferwurket Omrin ôffal fan in miljoen húshâldingen. Omrin set him ek yn foar mear bioferskaat.

It Ekopaad is ien fan de aksjes dy’t fuortkomt út it Bijepakt, dêr’t Omrim him yn maart oan ferbûn hat. It paad is makke fan natuerlik materiaal mei ûnder mear bije- en ynsektenhotels, in flinterhop-oer en in faunapassaazje. It sil in ûnderdiel wurde fan de rûnliedingen foar besikers. Op oare plakken fan it park wurde ek oanpassingen dien om it bioferskaat fuort te sterkjen. Omrin en tsiismakkerij Buorfrou Durkje sille mei-inoar gearwurkje troch skiep op it stoart rinne te litten.

Omrin is mear as in tradisjoneel ôffalbedriuw en stiet midden yn de mienskip. Mei-inoar de wrâld moaier en skjinner meitsje is it grutte doel fan it bedruw. Omrin rint foarop yn de sirkulêre ekonomy en wol dêrom ek aktyf bydrage oan bioferskaat.