Dweilorkest de Feintsjes wer Nederlânsk Kampioen Dweilorkesten

Juster hat Dweilorkest ‘De Menaemer Feintsjes’ it Nederlânsk Kampioenskip Dweilorkesten yn Bemmel (Gld) mei sukses ferdigene. Sa’n fyftich orkesten moasten dêr fjouwer kear spylje. It waard al gau dúdlik dat it in spannend konkoers wurde soe.

Op ’e ein fan de dei waard de regearjend kampioen wer keazen as bêste orkest fan Nederlân. It joech in sterke muzikale show mei in protte enerzjy en ynteraksje, dat saweol op muzikaliteit as op amusemint waarden ‘De Feintsjes’ heech boardiele.

De Feintsjes waarden earder Nederlânsk Kampioen yn 2009, 2013 en 2018. Se waarden ek fjouwer kear Nasjonaal Kampioen.