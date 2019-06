Dokkum yn ’e loft!

Dokkum is yn ’e loft mei in nij webstee. Dêr is alles op te finen oer Dokkum en wat dêr te rêden is. Dokkumer studinten fan de Friese Poort hawwe deroan meiwurke.

Op www.dokkum.nl is te sjen wat der op de aginda stiet, hoe’t men der komt en wat der te rêden is. Hokker hichtepunten men sjoen hawwe moat, wêr’t men terjochte kin om te iten of te drinken en wêr’t men oernachtsje kin.

It n ije webstee is in inisjatyf fan gemeente Noardeast-Fryslân en de ûndernimmersferiening OVD. De studinten hawwe útsocht wat de winkellju en ûndernimmers fan betinken wiene oer it âlde webstee en wat de winsken wiene foar in nij en wat it belang dêrfan is. Se hawwe ek yn kaart brocht watfoar bedriuwen op it âlde stiene en hokker der net wer op moatte, bygelyks, bygelyks omdat in winkel net mear bestiet en hokker winkels der net op stiene mar der wol moasten. It kin wêze dat se yn de takomst oan ’e slach sille mei fideo-oanfollingen.

Der binne noch mear fernijingen te ferwachtsjen lykas in Dútske, Ingelske en Fryske ferzje.