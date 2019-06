Deputearren ferdiele provinsjale ûnderwerpen

De ûnderwerpen dêr’t de provinsje oer giet, binne juster ûnder de deputearren ferdield. Dat barde yn de earste gearkomste fan it nije kolleezje fan Deputearre Steaten. Yn ferhâlding mei de foarriedige portefúljeferdieling binne der in pear feroaringen.

Sander de Rouwe (CDA) is deputearre fan ekonomy, de sinteraasje en sport. Yn syn portefúlje sitte fierder ûnder mear Iselmar, Europeeske fûnsen, kwaliteit lokaal bestjoer, finansjeel tafersjoch, Wynpark Fryslân en Campus Fryslân. Hy is de earste lokokommissaris.

Douwe Hoogland (PvdA) is deputearre fan feangreide, natuer, wetter en miljeu. Hy giet fierder ûnder mear oer boaiem, mynbou, de grûnbank sosjaal belied, sûnens en feiligens, tafersjoch en hanthavening.

Avine Fokkens (VVD) is de deputearre fan ferkear en ferfier, rekreaasje en toerisme, romte en bedriuwsfiering. Yn har portefúlje sit ûnder mear ek it Waad, de Ofslútdyk, organisaasje, de Fryske Akademy en Wetsus.

Johannes Kramer (FNP) is de deputearre fan lânbou, leefberheid en wenjen. Hy giet ûnder mear ek oer plattelânsbeliid, regionale gearwurking, it Iepen Mienskipsfûns, erfgoed, breedbân, jacht en Holwert oan See.

Sietske Poepjes (CDA) is deputearre fan klimaat, enerzjy en kultuer. Yn har portefúlje sitte fierder ûnder mear ûnderwiis en taal, Fryslân 2028, de hannelsmissys en it Waadfûns.

Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok hat ynterbestjoerlik tafersjoch, bestjoerlike fernijing, kommunikaasje, rykstaken en yntegriteit yn syn portefúlje.

Regina Bouius-Riemersma is as algemien direkteur fan de provinsje Fryslân sekretaris fan it kolleezje fan Deputearre Steaten.