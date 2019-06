Dantumadiel wurket oan ferhelpen finansjele posysje

Yn de Perspektyfnota 2020-2023 fan Dantumadiel wurde yn ferbân mei de minne finansjele situaasje allinne mar foarstellen dien dy’t te meitsjen hawwe mei wetlike taken dy’t de gemeente perfoarst útfiere moat en net útstelle mei. B&W achtsje it net ferantwurde om oare útjeften te dwaan salang’t der gjin ynsicht is yn de plannen om de situaasje te ferhelpen en hoe’t dy de mearjierrebegrutting beynfloedzje.

Der wurdt hurd wurke oan plannen om de finansjele posysje fan de gemeente te ferhelpen. In fikse ombûging fan sa’n € 4 miljoen is nedich om ek wer romte te skeppen foar de ambysjes fan dit kolleezje en de gemeenteried. Alles wurdt fan alle kanten besjoen. De gemeenteried sil om 1 novimber hinne de mearjierrebegrutting mei de besunigingsfoarstellen besprekke en dêr in beslissing oer nimme moatte.

