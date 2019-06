Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

Kollum

Krantlêze is rûtinewurk. Moarns daliks efkes de koppen en wat letter op ’e dei, ornaris nei de kofje, de hiele krante. Om’t ik fakentiden it grutte nijs al op smartphone of tablet sjoen ha, giet it by it krantlêzen mear om de ferdjipping, de eftergrûnen fan it nijs. En dan docht wat ik tsjinkom op de earste bledsiden fan it earste stik fan de krante der benammen ta. Dat earste katern, dêr stiet it wrâldnijs yn en dat is foar my de krante. It twadde part ha ’k oars ek wol aardichheid oan. Yn dat diel, LC fryslân, stiet wat om ús hinne yn de eigen omkriten bart en dat wol ik likegoed witte. Dêrnei kin ik hurder. De measte oare katernen sizze my net folle. Dy blêdzje ik troch, hjir en dêr lês ik wat, slaan wat oer en sa fierder. Fan al dy katernen is der eins mar ien dat ik wol hast hielendal lês en dat is Freed.

No soe ik dy hiele LC net yn dizze kollum neamd ha, as ik net in tal kearen opmerkingen oer dy krante te hearren krige hie. Ik wit wol, sy moatte net by my wêze. Sy kinne better ynstjoerde stikken skriuwe, mar dat bliuwt der fansels faak by en guon fine dat ek hielendal net nedich. Guon minsken, gauris kursisten of âld-kursisten, fernije my wol dat se ynnommen binne mei it feit dat yn de kranten Fryske artikels steane en dat se dy lêze en dat se dêr in protte fan leare. Sokke minsken wol ik net tsjinprate. Ik fyn it moai dat se dy ferhalen lêze en ik sis dan mar net wat ik tink, dat yn dy kranten dus mei in lantearntsje om it Frysk socht wurde moat. Likegoed betocht ik dat ik maklik wat oer de holle sjen kin en dat der dochs wolris mear Frysk yn stean kin as ik tink. It soe samar sa wêze kinne dat ik wol Frysk lês, mar dat net iens yn ’e rekken ha. Sa giet it mei ’t praten ommers ek faak. Ik doch neat oars as skeakelje tusken twa talen, sûnder der eins erch yn te hawwen.

Doe’t ik dêrom fan wike wat mear om it Frysk yn ’e krante tocht, kaam ik ta de konklúzje dat der foar de Friezen dy’t graach Frysk lêze dochs wol wat Frysk yn stiet. Dan giet it yn haadsaak om sitaten dy’t fansels opnommen wurde sa’t se sein waarden. Dat binne der likegoed dochs noch wol aardich wat. Dat is moai, mar tagelyk soe it logysk wêze en lit sokke minsken wat mear yn de eigen taal oan it wurd. Fierder wurdt yn guon rubriken fan en ta Frysk brûkt of sels hiele artikels yn it Frysk steld. Ik tink oan rubriken as cultuur en media, podium mei te gast, opinie en ingezonden. Dêr docht de krante oan folgjend taalgebrûk sa’t it liket. Dat is moai. En ik moat fansels it katern freed neame. Dêr is alle kearen weroan omtinken foar it Frysk yn kollums en artikels, dy’t ornaris oer Fryske dingen geane, oer Fryske muzyk, Frysk toaniel, Fryske literatuer. Prachtich.

It liket allegearre aardich logysk. Likegoed bliuw ik hingjen op in pear dingen dy’t ik net rymje kin. Yn de rubryk radio en televisie wurde de programma’s lykas It Polytburo fan Omrop Fryslân kreas yn it Nederlânsk beneamd. Nuver, want werom moatte Fryske programma’s yn in taal beskreaun wurde dy’t yn sokke programma’s hast net oan ’e oarder komme. Datselde gefoel ha ’k in bytsje by nij frysk wurdboek, in hiele aardige rubryk, dêr’t lêzers yn frege wurdt om Fryske wurden te betinken foar begripen, dêr’t we noch net in Frysk wurd foar ha. Asing Walthaus en Maria Delgrosso beskriuwe yn it Nederlânsk de wurden dy’t ynkomme en hokker se foar kar nimme. It binne Fryske wurden, mar dêr wurdt yn it Hollânsk oer skreaun.

Okkerwyks waard ik fan guon lêzers wiisd op de artikels oer Bertus Postma Jongfriezen huldigen ‘wiere beweger’ Postma (16/5) en Geart Benedictus Mei it Frysk moatst folhâlde (18/5). Ik begriep it earst net. Fansels, Bertus Postma waard yn de lêste gearkomste fan de Jongfryske Mienskip om syn krewearjen foar it Frysk troch de kommissaris fan de Kening beneamd ta earelid fan dy Jongfryske Mienskip. En ja, Geart Benedictus naam in pear dagen letter nei sân jier ôfskied as foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dy Fryske organisaasjes, dy binne my net frjemd, de beide neamde mannen ken ik wol. Sa’t ik al sei, ik begriep it net. Dat ik frege nei de krekte bedoelingen. “Hasto dan net sjoen dat de artikels oer dy beide foaroanmannen yn it Nederlânsk steld binne en dat wylst se de krante helje om’t se yngeand foar it brûken fan it Frysk krewearje. Fynst dat net nuver?” Dan is it dúdlik. Ik kin it allinne mar iens wêze mei dy opmerkingen. It ha grif Fryske petearen west en dan komme dy ferhalen mei in inkeld Frysk sitaat yn de krante. Dat hie fansels oars moatten. Nimmen hie der lêst fan hân. Lêzers dy’t neat mei it Frysk, neat mei de Fryske Beweging ha, dy slaan dy artikels dochs wol oer. Dat ja, dat is nuver!

No’t ik dêr op wiisd bin, falle my mear artikels op. Ik neam in pear Rembrandt in het Fries bij de KFFB (22/5). Dat ferhaal is foar in Fryske doelgroep, de leden fan de KFFB en guon minsken dy’t aardichheid ha oan it lêzen fan in Frysk boek. Dat de krante hie dat ek wol yn it Frysk opskriuwe kinnen. Datselde soe jilde kinne foar Oevreprijs voor herkenbare Tomke in pear dagen earder (18/5). Likegoed kin ik ynskikke dat foar dat ûnderwerp foar it Hollânsk keazen waard om’t Tomke in grutte rol spilet op pjutteboartersplakken en skoallen en dêr ha we fansels te krijen mei twa- en meartaligens. It is dêrom wol nuver dat krekt wer wat earder it stikje oer Werprintinge fan ‘Nijntje op ’e buorkerij’ (10/5) gewoan yn ’t Frysk steld is. No’t ik my der efkes in lyts bytsje yn ferdjippe ha, kin ik de opmerkingen fan beide kanten wol begripe. It kom op grûn fan dy opmerkingen ta de konklúzje dat de krante by wat dy al docht, dochs wol wat mear omtinken oan de twadde rykstaal jaan kin! Dy wurdt brûkt, mar it hâldt net oer. Wat soe it moai wêze as it nijs fan Fryske organisaasjes, fan Fryske foaroanmannen tenei gewoan yn it Frysk opnommen wurdt.

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 1 juny yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.