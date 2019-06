16 juny: Friezemoeting by de Opstalsbeam

Op de tiisdei nei de Pinkster moetsje alle jierren ynwenners fan de trije Fryslannen inoar by de Opstalsbeam by Auwerk (Aurich) by Rahe yn East-Fryslân. Dat giet werom op de midsiuwen, doe’t ôffurdigen fan de sân frije Fryslannen dêr gearkamen foar in mienskiplike rjochtdei dêr’t ek mienskiplike besluten nommen waarden. Tsjintwurdich hawwe dy gearkomsten in kultureel karakter.

Tiisdei 11 juny is dit jier de dei (fan 18.00 oere ôf) fan gearkommen. It programma is hjir te finen (Opstalsgearkomste 2019) en mear algemiene ynformaasje hjir (Opstalsbeam Struibrief 2015) en hjir (https://fy.wikipedia.org/wiki/Upstalbeam).

Yn it Dútsk wurdt praat fan Upstallsbohm en Upstallbohm en yn it Westerlauwersk Frysk fan Opstalsbeam.