Ynhâldlike ûnderhannelingen nije koälysje úteinset

Fan ´e wike binne binne de ynhâldlike ûnderhannelingen yn it ramt in nije provinsjale koälysje úteinset. Der is oanjûn hoe’t de finansjele romte is foar de kommende jierren. Soe de koälysje de winsken fan de fjouwer bedoelde koälysjepartijen CDA, PvdA, VVD en FNP maksimaal yn it besteande belied ferwurkje, dan is in bedrach fan 800 miljoen euro nedich. Der is sa’n 200 miljoen euro beskikber. De kommende wiken brûke de partijen om harren winsken en it jild mei-inoar yn lykwicht te bringen.

Oan fiif saneamde tematafels komme alle ûnderwerpen op it aljemint. Dêrnei beslute de ûnderhannelers oan de haadtafel ûnder lieding fan formateur Evelien Blaauw wat wol en net yn it koälysjeakkoart komt. De bedoeling is dat ein juny it koälysjeakkoart fan CDA, PvdA, VVD en FNP klear is. Dêrnei giet it nije kolleezje fan Deputearre Steaten oan it wurk.