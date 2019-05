Wyldewivefestival op Skylge

Op 5, 6 en 7 july dit jier wurdt op Skylge it Wyldewivefestival holden. Dat wie twa jier lyn in grut sukses. Op de Folkshegeskoalle Schylgeralân is plak foar mar hûndert froulju. Dêrom is gau oanmelde oan te rieden. Wa’t dat foar 31 maaie docht, kriget koarting.

Kreativiteit, ûntspanning en ferriking binne de haadyngrediïnten fan it wykein. Der binne workshops op it mêd fan keunst, lichemswurk en spiritualiteit.

Miranda Tamminga is ien fan de organisatoaren: “Omdat der sa’n protte oanfragen wiene, hâlde wy it festival nochris. Leave, stoere, kwetsbere froulju meie inoar wer moetsje op dit moaie wyken.” Der is fan alles te belibjen: human design, opstellingen, kuiers, klankreizen, massaazje of soul-kollaazjes meitsje, it kin allegear. Der is muzyk, dûns en tiid foar bysûndere moetingen. It wykein is in opheapping fan ferbining en krêft.”

De lokaasje kín net better: it is suver in magysk plak, sa ticht by de dunen. De natuer op it eilân nûget út ta ûntspanning en refleksje. De workshops en it iten, it is allegear ynklusyf. En: der wurdt biologysk iten.

Tamminga: “Meidwaan oan it festival is ien wêze mei de eleminten, susterskip ûnderfine en de goadin yn jinsels en inoar ûntdekke.

Op it webstee is it folsleine oanbod te besjen: it wylde wiif yn har elemint. Klik hjir