Wês wach foar de moardner fan it Zerniketerrein!

De Ryksuniversiteit Grins en de Hanzehegeskoalle riede harren personiel en studinten oan om net allinnich nei de stúdzjegebouwen ta te rinnen of te fytsen. Ferline wike waard op it Zerniketerrein, dêr’t de ûnderwiisynstellings fêstige binne, in draver troch in ûnbekende man deastutsen. Elk dy’t fertochte omstannichheden sjocht, kriget it advys en skilje de plysje.

De 27-jierrige Hidde Bergman waard op 14 maaie deastutsen op it Jaagpad, in fytspaad oan ‘e râne fan it universiteitsterrein. It wurdt alle dagen troch in soad fytsers en fuotgongers brûkt. Oan it Jaagpad sitte ferskate sportterreinen. De sportklups dy’t dêr gebrûk fan meitsje, hawwe harren leden ek oanret en wês wach.

De plysje hat op basis fan tsjûgeferklearrings in tekening fan in man makke dy’t yn ‘e omkriten fan ‘e stekkerij sjoen is. It is net wis oft dy man de dieder is. De foto is hjirnêst te sjen. It giet om in man fan tusken de tweintich en tritich jier âld, trochsneedlingte, mei in ljochtbrún fel. De man rûn neffens tsjûgen fan it Zerniketerrein by de rûnwei del.