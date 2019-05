Werynrjochting Swette-De Burd offisjeel ôfsletten

De werynrjochting fan it Swettegebiet en it eilân De Burd by Grou is klear. Freed 17 maaie wie de feestlike ôfsluting. Op dat stuit ûntbûn deputearre Johannes Kramer de Bestjoerskommisje Swette-De Burd. Dy kommisje moast de ôfrûne jierren de maatregels yn it belang fan natuer, lânbou, wetterhúshâlding en rekreaasje útfiere.

Maatregels foar lânbou, natuer en rekreaasje

Achttjinhûndert bunde grûn is wetlik werferkavele om de lânboustruktuer te ferbetterjen. Der is sa’n fiifhûndert bunder nije natuer ynrjochte. Goed 260 bunder dêrfan is greidefûgelgebiet foar it Fryske Gea. In gebiet dêr’t fûgels lykas de ljip en de tsjirk fan profitearje. It Ûnlân fan Jelsma, It Kobbelân, It Eilân-west en fjirtich bunder grûn binne foar partikulier natuerbehear ynrjochte.

Tusken de Pikmar en de Wiide Ie is it Suderburds Wiid groeven, 25 bunder nij farwetter. Kearslûskes meitsje farrûtes berikber. It eilân Eagehoek is ynrjochte foar rekreaasje.

Wâle- en kaaiprojekt

Wetterskip Fryslân en de bestjoerskommisje fierden yn ’e mande in grut wâle- en kaaiprojekt út. Yn totaal is der goed acht kilometer oan winterkaaien opknapt. De wâlen by de boezem lâns – it stelsel fan Fryske kanalen, marren en fearten – krigen in natuerfreonlike sône. In nij gemaal op De Burd soarget derfoar dat wenten en hiemen drûch lizze. Fjirder binne der noch in stikmannich gemalen fernijd, opknapt of ferwidere om de wetterhúshâlding te ferbetterjen.

Gearwurking

Yn opdracht fan de provinsje Fryslân wurke de Bestjoerskommisje Swette-De Burd sûnt 1993 oan de werynrjochting fan it gebiet. Dat wie yn ’e mande mei Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, gemeente Ljouwert en de eardere gemeente Boarnsterhim. Alles mei-inoar is der sa’n sechstjin miljoen euro yn it gebiet ynvestearre.