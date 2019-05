Waarpraatsje: Woansdei ek kreas

DE JOUWER – Yn in grut part fan ûs lân hat it tiisdei flink reind en somtiden ek tongere, mar yn Fryslân wie it hiel kreas waar en bleau it drûch. Foar woansdei sjocht it der ek kreas út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De wyn is swak en komt út rjochtingen tusken it noarden en noardwesten. By de kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit op de measte plakken om de 4 graden hinne. In frisse nacht!

Woansdei is der sinne mar binne der ek hingelwolken. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. Yn ‘e middei giet de wyn nei it suden oant súdwesten en hellet wat oan. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Op tongersdei en freed is der minder sinne en soe der wat rein falle kinne.

Jan Brinksma