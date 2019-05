Waarpraatsje: Tiisdei ek sinne

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert 0,3) wie it moandei in dei mei in hiel soad sinne. Foar tiisdei sjocht it waar der ek kreas út.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder mar der is ek hege bewolking. By in swakke noarde- oant noardeastewyn leit de temperatuer tusken de 2 en 5 graden.

Tiisdei skynt de sinne, op sa út en troch wat hege bewolking nei, hast de hiele dei. De matige wyn komt út it noardeasten. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Fan woansdei ôf komt der stadichoan mear bewolking. De temperatuer giet noch wol wat fjirder omheech.

Jan Brinksma