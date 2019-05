Waarpraatsje: Stadichoan waarmer

DE JOUWER – Nei in kreas mar fris wykein wurdt it takomme wike stadichoan in flink stik mylder. It bliuwt boppedat drûch.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. By in swakke noardewyn leit de temperatuer op de measte plakken mar krekt boppe it friespunt.

Moandei skynt de sinne flink. De matige wyn komt út it noarden oant noardeasten en de temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Fan woansdei ôf wurdt it mylder.

Jan Brinksma