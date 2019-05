Waarpraatsje: Stadichoan mear bewolking

DE JOUWER – It wie woansdei al wer in hiel kreaze dei mei in soad sinne. Fan tongersdei ôf komt der mear bewolking.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. By in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 5 graden.

Tongersdei is der earst sinne, mar stadichoan rekket de loft berûn. Der is in lytse kâns op wat rein. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 16 graden hinne, mar sakket yn ‘e rin fan ‘e dei wat.

Freed feroaret der net folle oan it waar, mar de sinne sille wy wol in stik minder sjen.

Jan Brinksma