Waarpraatsje: Stadichoan in bytsje mear sinne

DE JOUWER – Nei in skiere tiisdei sil der op de oare dagen fan dizze wike wat mear sinne te sjen wêze.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn. By in swakke oant matige weste- oant noardwestewyn wurdt it 8 graden.

Woansdei is de loft earst berûn, mar geandewei soe de sinne wat skine moatte. De matige wyn komt út it westen. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Tongersdei sil, nei alle gedachten, ek in kreaze dei wurde.

Jan Brinksma