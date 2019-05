Waarpraatsje: Oergong nei waarm simmerwaar

DE JOUWER – Nei in foar it grutste part skiere Himelfeartsdei mei ek noch in flink stik wyn krije wy no inkelde waarme simmerdagen.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Freed is der earst miskien noch bewolking,mar geandewei sille wy hieltyd mear de sinne sjen. By in swakke oant matige weste- oant súdwestewyn wurdt it goed 20 graden.

Sneon en snein wurdt it noch waarmer. It bliuwt boppedat drûch.

Jan Brinksma