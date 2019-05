Waarpraatsje: Oergong nei ritich waar

DE JOUWER – Nei in strieljende freed wurdt it fan sneon ôf stadichoan ritich en frisser.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft foar it grutste part berûn. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 10 graden.

Sneon is de loft earst berûn en soe it wat reine kinne. Yn ‘e rin fan ‘e dei sil de sinne grif ek noch te sjen wêze. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer tusken de 15 en 18 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. De loft is foar it grutste part berûn en wy hâlde it, nei alle gedachten, net hielendal drûch. Met in graad as 18 is it noch wol noflik.

Nei it wykein bliuwt it ritich en giet de temperatuer omleech.

Jan Brinksma