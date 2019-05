Waarpraatsje: Oanhâldend ritich

DE JOUWER – It bleau woansdei folle langer drûch as ferwachte waard, mar lang om let hat it dochs noch wat reind. It bliuwt de earste dagen ritich.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it 6 graden.

Tongersdei is der earst sinne mar letter komme der hingelwolken en yn ‘e middei kin der in bui falle, mei in lytse kâns op tonger. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matig. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it westen. De temperatuer leit om de 13 graden hinne.

Freed bliuwt it, nei alle gedachten, ek net drûch.

Jan Brinksma