Waarpraatsje: Noch in pear dagen kreas

DE JOUWER – Nei in kreaze tongersdei is it freed ek noch moai.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is der bewolking, mar letter wurdt it helder. By in swakke sudewyn wurdt it 8 graden.

Freed wikselje bewolking en sinne inoar ôf. De wyn komt út it westen en is matich. Yn ‘e rin fan ‘e middei giet de wyn nei it noarden oant noardwesten. De temperatuer leit om de 19 graden hinne.

Sneon is it noch drûch, dernei wurdt it ritich en wat minder ‘waarm’.

Jan Brinksma