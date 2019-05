Waarpraatsje: Noch in pear dagen drûch

DE JOUWER – Nei in kreaze tiisdei mei wol wat hege bewolking, bliuwt it noch in pear dagen drûch. Foaral yn it wykein is der kâns op in (tonger)bui.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer tusken de 2 en 5 graden.

Woansdei is der flink wat sinne, mar der ûnsteane ek hingelwolken. De wyn komt út it noardeasten en is matich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Tongersdei is it noch drûch. Fan freed ôf wurdt it wat ritich mar ek noch wat waarmer.

Jan Brinksma