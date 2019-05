Waarpraatsje: Net folle sinne

DE JOUWER – It wie moandei in frij mylde dei, mar de sinne hie it dreger as ferwachte. Tiisdei sille wy de sinne ek net folle sjen.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is der in soad lege bewolking en kin it dizenich of dampich wurde. By in matige noardwestewyn wurdt it 10 graden.

Tiisdei is de loft berûn. De kâns op (wat) sinne is net al te grut. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Fan woansdei ôf is der wer wat mear sinne, mar strieljend wurdt it foarearst net.

Jan Brinksma