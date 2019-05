Waarpraatsje: Net folle feroaring

DE JOUWER – It wie moandei op ‘e nij in frisse dei mei op guon plakken ek in bui. Der sil tiisdei net folle feroarje oan it te kâlde maitiidswaar.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. It wurdt in kâlde nacht mei in temperatuer krekt boppe it friespunt.

Tiisdei rekket de loft geandewei berûn en letter kin der in inkelde bui falle, mar de sinne is sa út en troch ek te sjen. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it krapoan 10 graden.

Woansdei wurdt in skiere en nochal wiete dei.

Jan Brinksma