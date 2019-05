Waarpraatsje: Moandei noch kreas

DE JOUWER – Nei in wykein mei in soad bewolking, wat rein mar ek noch wat sinne krije wy in wike mei ritich waar. Moandei is it noch wol kreas.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei kin it sa út en troch wat reine, mar letter binne der ek opklearringen. De wyn komt út it westen en wurdt swak oant matich. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Moandei skynt de sinne flink, mar der komt ek hege bewolking foar. By in matige wyn út it westen oant noardwesten leit de temperatuer tusken de 15 en 18 graden.

De oare dagen fan ‘e wike is it ritich mei net al te folle sinne. It wurdt boppedat ek wat frisser.

Jan Brinksma