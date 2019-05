Waarpraatsje: Kreaze tongersdei

DE JOUWER – It wie woansdei in dei mei mear bewolking as sinne, mar lykwols in kreaze dei. Tongersdei sjocht der ek goed út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it frij helder. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. Letter yn ‘e nacht giet de wyn nei it suden en hellet wat oan. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Tongersdei is der earst in soad sinne mar der is geandewei wol kâns op hege bewolking. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer tusken de 17 en 21 graden. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it súdwesten en wurdt matich.

Freed is der minder sinne, mar it bliuwt noch wol oan de mylde kant.

Jan Brinksma