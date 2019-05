Waarpraatsje: Kâns op wat rein

DE JOUWER – It wie tongersdei minder fleurich as de lêste dagen. It wurdt boppedat wat ritich.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en soe it wat reine kinne. De swakke oant matige wyn komt út it easten. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 8 graden.

Freed is de loft berûn mar letter op ‘e dei sil de sinne ek skine. De eastewyn is matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Yn it wykein sit de temperatuer tsjin de 20 graden oan. It is wol wat ritich.

Jan Brinksma