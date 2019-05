Waarpraatsje: Kâns op in bui

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei mei in flink stik wyn sil it de oare dagen fan ‘e wike (in bytsje) ritich wêze. Yn it wykein knapt it waar wer op.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Letter yn ‘e nacht nimt de kâns op in bui ta. By in matige wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 9 graden.

Tiisdei is der romte foar de sinne, mar der kin ek in bui falle. De wyn komt út it noarden en is matich. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Woansdei is it wer kreas mar op tongersdei bliuwt it, nei alle gedachten, net drûch.

Jan Brinksma