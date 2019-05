Waarpraatsje: Kâld mei (winterske) buien

DE JOUWER – Nei in kreaze freed krije wy in kâld wykein.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne der opklearringen, mar der is ek kâns op in bui. De swakke oant matige wyn komt út rjochtingen tusken it westen en noardwesten. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. De temperatuer leit tusken de 1 en 4 graden.

Sneon wikselje opklearringen en (winterske) buien inoar ôf. De fleagerige wyn is matich en komt út it noardwesten. By de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 8 graden.

Snein feroaret der hast neat oan it te kâlde en wat ritige waar.

Nei it wykein bliuwt it earst oan de kâlde kant.

Jan Brinksma