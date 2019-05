Waarpraatsje: Kâld en ritich

DE JOUWER – Nei in skiere tongersdei mei sa út en troch wat rein, is it freed en yn it wykein kâld. It is boppedat net stabyl.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der soe wat rein falle kinne, mar de kâns derop is net sa grut. De wyn komt út it noardwesten oant noarden en is matich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Freed is de loft berûn en op guon plakken soe it sa út en troch wat reine kinne. By in matige noardwestewyn wurdt it net folle waarmer as 9 graden.

Yn it wykein is it ek te kâld foar de tiid fan it jier en it bliuwt wat ritich maitiidswaar.

Jan Brinksma