Waarpraatsje: Kâld

DE JOUWER – De sinne hie it woansdei op ‘e nij dreech. It bleau wer de hiele dei skier. It bliuwt foarearst in bytsje ritich en te kâld foar de tiid fan it jier.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn. Der is in lytse kâns op in opklearring. De swakke oant matige wyn giet stadichoan fan it noardwesten nei it súdwesten. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Tongersdei is de loft berûn en letter falle der inkelde buien. De wyn giet fan it súdwesten nei it westen en letter noardwesten en hellet oan oant matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuur leit tusken de 11 en 14 graden.

Fan freed ôf wurdt it noch wat kâlder.

Jan Brinksma