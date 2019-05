Waarpraatsje: It bliuwt te kâld

DE JOUWER – Nei in kâld wykein mei buien, bytiden mei hagel, bliuwt it foarearst oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der kin op guon plakken ek in bui falle. De westewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

Moandei rekket de loft berûn en falle der buien. Yn ‘e rin fan de middei lit de sinne him, nei alle gedachten, ek noch wol efkes sjen. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as 10 graden.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it oan de kâlde kant. It is boppedat noch hieltyd ritich.

Jan Brinksma