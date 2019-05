Waarpraatsje: Himelfeartsdei berûne loft

DE JOUWER – It wie woansdei in noflike dei mei in soad sinne. Tongersdei (Himelfeartsdei) en freed is der (folle) minder sinne. It bliuwt wol myld.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft stadichoan berûn. In bytsje storein is net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 10 graden.

Tongersdei is de loft berûn en wat storein is op ‘e nij net hielendal útsletten. Yn ‘e middei is der in (lytse) kâns op wat sinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 18 graden hinne.

Freed feroaret der net folle, yn it wykein wurdt it waarm mei temperatueren boppe de 20 graden.

Jan Brinksma