Waarpraatsje: Frij waarm wykein

DE JOUWER – Nei in meastentiids skiere freed krije wy in frij waarm wykein, mar strieljend wurdt it net.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de lof berûn. Letter yn ‘e nacht binne der, nei alle gedachten, ek inkelde opklearringen. De swakke wyn komt út it easten oant noardeasten. By de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn matich. It wurdt 8 graden.

Sneon skynt de sinne, mar der komme ek hingelwolken en der kin in (tonger)bui falle. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Snein feroaret der net folle oan it waar. It is op ‘e nij oan de waarme kant mar de sinne skynt net folle.