Mickey, sa hjit de meanmasine

fan ús âlde buorfrou Tine.

Alle dagen krûpt er oer har bleek

en meant dan streek foar streek

it gers moai koart

sûnder dat buorfrou der omsjen nei hat.

Mar lêsten, alhiel oerstjoer

kaam buorfrou de dyk oer.

Se koe Mickey nergens fine,

hy stie net yn syn hokje by de line.

Ek op ’t gers wie er net,

dat buorfrou wie alhiel upset.

Wy gienen tegearre op syk,

beide oan in kant fan de dyk.

Mar nee hear, Mickey wie der net,

dat doe binne wy mar nei de buorren ta set.

Underweis, it wie wol hiel apart,

hienen alle bleekjes it gers hiel moai koart.

Ynienen seach buorfrou him,

en rôp him mei lûde stim.

Mar Mickey stie wêr’t er stie,

om’t er gjin puf mear hie.

Wy ha doe mar in karke opsocht

en him dêrop wer nei hûs tabrocht.

Thús rekke hy wer wat by sûp’ en stút

en doe kaam it hiele ferhaal der út.

Reden fan syn reis nei de buorren wie,

dat er yn buorfrous tún wat te min útdaging hie.

Mar nei syn ûnderfining fan hjoed,

fynt er it yn buorfrous tún wer hielendal goed.

Folkje Koster