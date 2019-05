Underwiisburo Semko tekenet konvenant ‘Mear muzyk yn ’e klasse’

Ofrûne freed hat ûnderwiisburo Semko it konvenant ‘Mear muzyk yn ‘e klasse’ tekene. Muzyk jout wille, muzyk soarget foar ferbining, muzyk is emoasje, muzyk soarget foar in posityf klimaat yn ’e klasse. Koartsein, muzyk makket it ûnderwiis wat moaier. En dat past hielendal by Semko.

De ôfrûne perioade hat Semko yn ’e mande mei syn dosinten in oanbod makke foar bern en learkrêften om it muzykûnderwiis te stimulearjen. “Wy sille oan ’e slach mei Orff-ynstruminten, boomwhackers en eigen makke partitueren. Dêrneist hawwe wy in muzykcoach dy’t learkrêften helpe kin om harren fierder te ûntwikkeljen yn ‘e muzyk. Wy hawwe noch folle mear ideeën dy’t wy de kommende tiid presintearje sille. As ûnderwiisburo binne wy bliid dat wy ús oanslute kinne by it konvenant”, sa seit in wurdfierder fan Semko.