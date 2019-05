Undernimmersdei Ljouwert 12 juny

Startersdagen.com organisearret yn gearwurking mei Gemeente Ljouwert, Rabobank & Interpolis op woansdei 12 juny in fergeze startersdei by NHL Stenden Hegeskoalle yn Ljouwert.

De jûn befettet in protte ynformaasje en kennis oer ûndernimmerskip en is ornearre foar begjinnende ûndernimmers, starters, eigners fan in bedriuw oant trije jier âld en de súksesfolle start-ups. In protte kennispartners diele harren kennis fia in ynformaasjemerk en ferskate wurksjops en seminars. Besikers kieze harren eigen programma op basis fan de faze dêr’t harren bedriuw yn is. It evenemint is fergees te besytsjen.

Programma

Bedriuwen en ûndernimmers mei ûnderfining jouwe tips en advizen, mar wize ek op gefaren en risiko’s. Foar bedriuwen dy’t al wat langer meigean en dy’t ta binne oan in folgjende stap, is it ek in nijsgjirrige jûn. It evenemint bestiet út in ryk jûnsprogramma mei û.o. in plenêre kennisdieling mei de iepening, in ynformaasjemerk, ferskate seminars en wurksjops en helberenstoets-sesjes. Lanlike en regionale kennispartners stean klear om alle fragen dy’t mei ûndernimmerskip te krijen ha, te beäntwurdzjen.

Oanmelde

Oanmelde is mooglik fia startersdagen.com/leeuwarden2019.