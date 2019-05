Tweintich ynternasjonale beynfloeders besytsje UNESCO Waadsee Wrâlderfgoed

De kampanje Holland National Parks is úteinset mei in besite fan sa’n tweintich ynternasjonale sjoernalisten en beynfloeders. Yn ’e mande mei Nasjonaal Park NLDelta en Nasjonaal Park Hollânske Dunen wurdt UNESCO Waadsee Wrâlderfgoed troch dizze kampanje ynternasjonaal ûnder de oandacht brocht. De beynfloeders, foaral rjochte op duorsum reizgjen, lieten har tongersdei ferrasse en ynspirearje troch de Nederlânske Waadkust.

De kampanje is in gearwurking tusken it Nasjonale Parkeburo en NBTC Holland Marketing. Doel is de toerist dy’t op syk is nei bysûndere natuerbelibbenissen te ynspirearjen en úteinlik te ferlieden ta in besite oan ien fan de gebieten: Nasjonaal Park NLDelta, Waadsee Wrâlderfgoed en Nasjonaal Park Hollânske Dunen. Foar Visit Wadden is dit it earste grutte ynternasjonale parsemomint, dêr’t Marketing Grinslân, Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam nau mei-inoar yn gearwurkje.

Bysûndere belibbenissen

De groep kaam yn ’e kunde mei de bysûndere belibbenissen dy’t de Waadsee te bieden hat. Mei de wyn yn it hier krigen se op in fartocht nei de seehûnebanken útlis oer it ekosysteem en it bioferskaat. Koarte tiid letter folget in unike ûnderfining. Dêr’t men krekt noch farre koe, kin men no mei de fuotten oer de boaiem fan de see rinne. Waadrinne. Foar mannich Nederlanner fanselssprekkend. In ynternasjonale besiker sjocht dochs wat fernuvere as it wetter ynienen ferdwynt. Dêrnei wie it tiid om it Waad te priuwen: In sels-taret miel mei sochte en plôke yngrediïnten. Yn de jûnsoeren gie de groep nei it Lauwersmargebiet. Ien fan wrâlds Dark Sky Parks. De tsjusternis is op net folle plakken sa yntins as yn dit Dark Sky Park, sa ûnderfûnen de beynfloeders op in nachtlike kuiertocht.

Gearwurking

De útfiering fan de kampanje Holland National Parks falt ûnder ferantwurdlikens fan it Nasjonale Parkeburo, dat nasjonale parken ynspirearret en helpt dy in hegere kwaliteitsstandert te ambiearjen. It buro krigen dêrby stipe fan NBTC Holland Marketing, dat ferantwurdlik is foar de posisjonearring, ûntwikkeling en marketing fan Nederlân yn binnen- en bûtenlân. NBTC koördinearret de kampanje en begeliedt parken by it formulearjen en aktivearjen fan harren merk, it ûntwikkeljen fan belibbenissen en it ynfoljen fan marketingfraachstikken.