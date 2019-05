Titus Brandsma yn teaterfoarm

Yn 1934 hold Titus Brandsma (1881-1942) by de iepening fan de Bonifatiuskapel yn Dokkum – tsjin de roomske regels yn – syn preek yn it Frysk. No, 85 jier letter, is pater Titus werom yn dy stêd yn it teaterstik ‘Titus, Leven tussen stilte en stress’, dat foar tachtich persint yn it Nederlânsk is. De tekst is fan Bouke Oldenhof, de lietteksten fan Eppie Dam, de muzyk waard skreaun troch Chris Fictoor, Peter van der Zwaag en Henk Pool.

It stik giet op freed 31 maaie yn premjêre. Theun Plantinga spilet Titus.

Sjoch de taheakke siden 12 en 13 fan it Katholiek Nieuwsblad fan 24 maaie 2019.