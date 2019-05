‘Sykje’; in hommaazje oan Aggie van der Meer

Stichting UP organisearret op sneon 6 en snein 7 july 2019 trije konserten yn de Broeretsjerke fan Boalsert, mei teksten fan Aggie van der Meer en komposysjes fan Hoite Pruiksma.

Aggie van der Meer, hikke en tein yn Boalsert, wennet dêr noch altyd. As skriuwster is se let begûn, mar mei har rike taalgebrûk – soms poëtysk, dan wer to the point – fan grut belang foar de hjoeddeiske Fryske literatuer. De ienennjoggentichjierrige skriuwster is noch folop aktyf.

Foar de gelegenheid skreau Aggie van der Meer twa monologen, dy’t troch akteur Thijs Feenstra útbylde wurde sille en troch de komponist foarsjoen wurde sille fan ymprovisearre muzyk. By it konsert spilet it kariljon fan it stedhûs fan Boalsert, fersterke yn de Broeretsjerke, mei de oare muzikanten mei, mar sil op dat stuit ek oer hiel Boalsert te hearren wêze. De muzyk makke foar klokkespul, koar, piano, harmoanium en sprekstim is nij en komt yn dy besetting noch net foar.

“De ynkringende en soms ek humoristyske Fryske teksten fan Aggie van der Meer en de muzyk fan Hoite Pruiksma fersterkje inoar wûnderlik goed.” Wannear’t de klanken fan it kariljon mei it konsert oer Boalserts âlde binnenstêd klinke, is dat ek in earbetoan oan in útsûnderlik bejeftige en yntrigearjende skriuwster, dy’t it fertsjinnet om op dy wize eare te wurden.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.stichting-up.nl.