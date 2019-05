Siderius direkteur Alvestêdehal

De Alvestêdehal yn Ljouwert hat it nije direkteur beneamd. It is Klaas Siderius (42) fan Grou. Hy wurde de opfolger fan Johan van der Kooi, dy’t direkteur wurden is fan de BV Sport yn Ljouwert.

Siderius wie oant it begfjin fan dit jier direkteur-grutoandielhâlder fan Sidijk BV op it Hearrenfean. Dat bedriuw makket lucht- en mei skom folle produkten lykas de luchtkessens dy’t op in soad iisbanen hinne brûkt wurde.

Op 1 septimber komt Siderius yn tsjinst fan de Stichting Alvestêdehal.