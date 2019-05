Seis Fairtradesertifikaten yn Súdwest-Fryslân 

Yn it ramt fan de Wike fan de Fairtrade wurdt freed 10 maaie yn de gemeente Súdwest-Fryslân de EarlikWinkeljenroute lansearre. Dat bart by gelegenheid fan it útrikken fan in Fairtradesertifikaat oan seis bedriuwen yn Snits. De feestlikheid wurdt opset troch Grutsk & Grien en de Wurkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân. Wethâlder Mark de Man is derby. De bedriuwen dy’t it sertifikaat krije, binne Donker Groen BV, Doppio Espresso, Lewinski Culinair Podium/Lewinkel, Lokaal FNV Súdwest-Fryslân, Lotus Natuurvoeding en Rijschool Fokke Sneek.

De winkels fan Stichting Eerlijk Winkelen ferkeapje duorsume produkten. Dêrby is te tinken oan in breed skala fan artikels dy’t op de iene of oare wize miljeu- en/of minskfreonlik binne, bygelyks biologysk, lokaal, fairtrade, sirkulêr, twaddehâns.

Fairtrade stiet foar: in earlike priis foar boeren, arbeiders en produsinten yn ûntwikkelingslannen; gjin artikels makke troch bern. Tagelyk giet it ek om duorsumheid. De Wurkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân kontrolearret oft bedriuwen oan alle betingsten foldogge. Foarsitter fan de Wurkgroep Gerard Flapper: “It omtinken foar duorsumens en it assortimint fan duorsume en earlike produkten yn ús gemeente groeit flink.”

Fan freed ôf steane de seis bedriuwen ek yn de EerlijkWinkelen-app. “Mear as tweintich earlike winkels steane dêr dan yn. Wy hoopje dat der noch hielwat by komme”, seit wethâlder Mark de Man.

De feestlikheden begjinne freed om healwei alven op it Lewinski Culinair Podium, Waterhoenstraat 2 yn Snits.