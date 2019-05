Schylgeralân: ‘De see, de see’ yn Fryske keunst en literatuer

Yn it wykein 24 en 25 maaie kin op de Folkshegeskoalle Schylgeralân geniete wurde fan rêst, romte, weagen, wyn en strân… en fan ferhalen en keunst. De see is in wichtige ynspiraasjeboarne foar de mins. Dat sjocht men ek werom yn de Fryske literatuer en byldzjende keunst. Yn it temawykein ‘De see, de see’ nimme de Folkshegeskoalle en Tresoar de dielnimmers mei nei de see yn wurd en byld.

Kester Freriks, skriuwer, Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân en essayist, Elmar Kuiper, dichter/filmer/muzikant en Tresoar-direkteur Bert Looper jouwe hannen en fuotten oan it tema. Mei Kester Freriks wurdt bygelyks kuiere troch it lânskip fan it eilân en leard hoe’t de ferheljende eleminten har oantsjinje. Bert Looper loadst de dielnimmers troch it ‘wyntrochwaaid’ gebiet Fryslân en lit harren sjen hoe’t ynearsten foaral de bedrigingen fan de see ûndergien waarden. Fan 1900 ôf ûntstiet der stadichoan in oare hâlding, dêr’t de see in plak fan skientme, refleksje en ûnthaastjen yn wurdt. Dat wjerspegelet him prachtich yn de Fryske literatuer en keunst.

Alle ynformaasje is te finen op https://folkshegeskoalle.nl/fy/aanbod/see-see-fryslan-en-europa-keunst-en-literatuer.