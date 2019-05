Regear Eastenryk falt

It Eastenrykske regear is opstapt. Bûnskânselier Sebastian Kurz hat sneon dien frege foar alle ministers. Earders op ‘e dei wie fise-premier Heinz-Christian Strache al opstapt.

De oanlieding is dat Strache yn opspraak kommen is. Freed ferspraten twa Dútske kranten op ynternet in fideo dêr’t yn te sjen wie hoe’t Strache en in partijgenoat mei in frou prate. De frou wie nei alle gedachten in Russyske sakefrou. Neffens de kranten wie it in fideo út 2017. De twa Eastenrykske politisy ûnthieten de frou oerheidskontrakten yn ruil foar in ynvestearring 250 miljoen euro yn de kampanje fan harren partij, de FPÖ.

De frou is neffens de media in aktrise. Doel fan it petear wie om de twa politisy deryn te lúzjen. Wa’t efter de aksje stiket en wêrom’t er net earder iepenbier makke is, is ûnbekend.

De FPÖ wûn by dy ferkiezings in soad sitten en koe dêrtroch oan it regear dielnimme. Strache hat tajûn dat er it petear fierd hat, mar neffens him is der neat foarfallen dat ûnwettich wie. De opposysje seach dat oars en easke dat Strache opstappe soe.

Der komme nije ferkiezings. As de ferdieling fan ‘e sitten net tige oars wurdt, dan is allinnich in koälysje fan de ÖVP en de SPÖ mooglik. Dy twa partijen hawwe lykwols hiel ferskillende ideeën oer ymmigraasje.

De fideo is hjir te besjen: https://www.bild.de/video/clip/oesterreich/strache-video-ibiza-affaere-61998292.bild.html