Ofskied lektor Frysk Alex Riemersma

Alex Riemersma hat tiisdeitemiddei ôfskied nommen by hegeskoalle NHL Stenden. Hy wurke dêr as dosint fakdidaktyk by de learare-oplieding Frysk en as lektor Frysk en meartaligens. Ien fan syn wichtige taken wie it koördinearjen fan it trijetalige ûnderwiis yn de provinsje. Riemersma wie fierders warber yn ferskate ynternasjonale organisaasjes op it mêd fan meartaligens, lykas it Network for the Promotion of Linguistic Diversity.

Ta gelegenheid fan Riemersma syn ôfskied is it boek Rispje en siedzje ferskynd. Dêryn skriuwe Fryske ûndersikers op it mêd fan meartaligens wat der de ôfrûne jierren op it mêd fan it Frysk yn it ûnderwiis allegear ûntdutsen is. Riemersma sei dat er hope dat de nije lektor fan dy kennis gebrûk meitsje sil. It is op stuit noch net bekend wa’t dy opfolger wurdt. By de stúdzje Frysk wurke Riemersma yn in ploech fan fiif dosinten. It is ek noch net bekend wa’t him dêr ferfange sil.