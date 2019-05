Ofskied Geart Benedictus goed besocht

De Ried fan de Fryske Beweging hold op 20 maaie yn Marsum syn Grutte Ried. De Poptaseal yn MFS Nij Franjum siet grôtfol. De Grutte Ried is te sjen as de ledegearkomste. Alle oansletten organisaasjes en stipers binne dêr wolkom. De Ried wol mear kontakt mei de efterban en hat dêrom de opset fan de Grutte Ried feroare. Neist it oerke formaliteiten is mear tiid ynromme foar it neiprogramma. Yn dit gefal wie dat wol hiel bysûnder: it selskip Breinroer brocht foar de alderlêste kear syn stik De Grins/De Grens oer it fuotljocht. Yn in ynteraktive foarstelling wurdt it publyk in spegel foarholden oer (it striden foar) de Fryske taal. Mei bewegers as publyk wie dat fansels in moai fermidden om de lêste foarstelling yn te spyljen.

De Ried hat ein 2018 in nij beliedsplan fêststeld om syn doelen better te berikken. Dat makket it mooglik om nije krêften oan te lûken dy’t de Ried better op ’e kaart sette kinne. Frank de Boer, betûft op it mêd fan juridyske saken, benammen op it gebiet fan minderheidstalen, is oanlutsen as adviseur foar it bestjoer en Nina Peckelsen foar de kreative kant. Sy sil har ûnder mear dwaande hâlde as jongereinredakteur fan It Nijs en is ek kommunikaasjemeiwurker fan de Ried.

Geart Benedictus naam offisjeel ôfskied dizze jûn mei in tankwurd fan de ynterim-foarsitter, Pier Bergsma. Benedictus kaam sels ek noch oan it wurd. Hy ferhelle oer in moaie tiid by de Ried, dêr’t er him by ôffrege oft er sels wol in echte beweger wie. Hy fielt him bytiden better thús yn it politike fermidden fan bygelyks de Earste Keamer. Benediktus bliuwt noch wol ferbûn oan de Ried, yn de politike kommisje. Dêr binne de earste resultaten no al sichtber fan: it opstellen fan de skaad-BFTK (Bestjoersôfspraak Fryske Taal & Kultuur) en it oanbieden fan in petysje dêroer oan de Twadde Keamer hawwe fertuten dien. Op 26 juny is dêr in Algemien Oerlis oer tusken Minister Ollengren en de Keamer. 26 juny is dêrmei de Dei fan de Fryske Taal & Kultuur. Op dy dei wurde yn oerlis mei ûnder oaren boargeraksjegroep Sis Tsiis en de Feriening Frysk Underwiis ferskate aktiviteiten op priemmen set om de grutte belutsenens by dat tema ûnder de oandacht te bringen.

De Ried siket no dus in nije foarsitter. Ynkoarten wurdt de funksje formeel iepensteld en hawwe belangstellenden de kâns om dêrop te reagearjen.

Arjen Dijkstra